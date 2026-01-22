Путин встретился с президентом Палестины в Кремле

В Кремле начались переговоры президентов России и Палестины Владимира Путина и Махмуда Аббаса. Накануне господин Аббас прилетел в Москву с трехдневным визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Махмуд Аббас (слева)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool Photo / AP Владимир Путин и Махмуд Аббас (слева)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool Photo / AP

На встрече президенты двух стран планируют обсудить развитие двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа.

Накануне Владимир Путин говорил, что одна из ключевых тем переговоров с Махмудом Аббасом — это «Совет мира» по Газе. Россия еще не приняла окончательное решение по вступлению в организацию, однако глава государства отметил, что страна готова направить туда $1 млрд из замороженных в США активов.