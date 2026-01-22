Глава Кузбасса после смерти детей в роддоме рассказал о вредных привычках матерей

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк не считает, что ошибка врачей стала причиной смерти девяти младенцев в Новокузнецком роддоме №1. По его словам, большинство малышей были недоношенными. Господин Середюк пожаловался, что будущие мамы не следят за своим здоровьем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава Кузбасса считает, что «с выводами нельзя торопиться». Власти не склоняются к тому, что в медучреждении была внутрибольничная инфекция. При этом из материалов дела известно, что в конце декабря — начале января две медсестры роддома заболели ОРВИ.

«Я бы защитил врачей... Ошибка врачей — здесь эта причина несостоятельна, потому что у каждого младенца был свой лечащий врач. Невозможно, чтобы все лечащие врачи одновременно допустили одну ошибку»,— сказал Илья Середюк во время прямого эфира (цитата по ТАСС).

Губернатор утверждает, что большинство младенцев при рождении весили 600–800 г, а некоторые мамы до родов не наблюдались у врачей. «Будущие мамы не просто не следят за своим здоровьем, но у некоторых есть вредные привычки... Недопустимо, что они приезжают в роддом на скорой в состоянии опьянения»,— добавил губернатор.

Младенцы умерли в период с 4 по 12 января. Главврач Новокузнецкой ГКБ №1, а также и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных задержаны. Их подозревают в халатности (ч. 3 ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК). Минздрав региона сообщал, что у погибших детей была внутриутробная инфекция. Роддом закрыли на три месяца из-за грибка на стенах и неработающей вентиляции.

