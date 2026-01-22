Роддом в Новокузнецке закрыли из-за грибка на стенах и неработающей вентиляции

Причинами приостановки на 90 суток работы акушерского отделения № 1 в Новокузнецке стали грибок на стенах, повреждения интерьера, неработающая вентиляция. Об этом сообщили ТАСС в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Проверка Роспотребнадзора выявила системные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Стены в процедурной, операционном блоке и послеродовом отделении покрыты грибком, вентиляционное оборудование на чердаке и в подвале разрушено. Планировка операционного блока не предусматривает раздельные выходы для персонала и пациентов. Кроме того, в послеродовом помещении была установлена одна раковина вместо двух, а водопроводные трубы не находились в закрытых коробах.

Суд учел признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств. При этом было отмечено, что аналогичные нарушения уже выявлялись в 2021 году, когда работа операционного блока роддома также приостанавливалась.

С 4 по 12 января в роддоме № 1 умерли девять младенцев. Были задержаны главврач Новокузнецкой ГКБ № 1 и руководитель отделения реанимации новорожденных. Минздрав региона сообщал, что у погибших детей была внутриутробная инфекция.

19 января суд на 90 суток приостановил работу роддома. В отношении учреждения было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ — за нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.