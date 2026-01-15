Что рассказали свидетели по делу о гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

Днем 15 января в Центральном районном суде Новокузнецка состоялись заседания по мерам пресечения по уголовному делу о гибели девяти младенцев в акушерском стационаре Новокузнецкой ГКБ №1 в новогодние праздники. Главврача больницы Виталия Хераскова отправили под домашний арест. И. о. завотделением реанимации и интенсивной терапии акушерского стационара Алексею Эмиху назначили запрет определенных действий. На суде зачитывались показания свидетелей и материалы дела. Что следует из документов — в материале «Ъ».

Главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Виталий Херасков в суде

И. о. завотделением реанимации и интенсивной терапии акушерского стационара Новокузнецкой ГКБ №1 Алексей Эмих в суде

Первому меру пресечения избирали Алексею Эмиху. Ему 32 года. Женат, воспитывает малолетнего ребенка. На должности главы реанимационного отдела проработал три дня до задержания. Эмиха назначили 11 января. Задержали 14 января. Гибели младенцев произошли с 4 по 12 января. До назначения Эмих работал анестезиологом-реаниматологом. Ему вменяют причастность к смерти двух младенцев — к гибели остальных семи детей он отношения не имеет. Эмиха подозревают (пока не обвиняют) в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК). Вину он не признает.

Одна из потерпевших сообщила следствию, что поступила в акушерский стационар Новокузнецкой ГКБ №1 в начале декабря. У нее начались преждевременные роды. Ребенок родился недоношенным. Эмих сказал, что младенец был заражен внутриутробно, поэтому ребенка решили оставить на неделю под наблюдением. Ребенок набирал вес. На праздниках состояние младенца ухудшилось. Его подключили к ИВЛ. 11 января констатировали смерть. В заключении о смерти указано — «заболевание инфекционного характера». У второй потерпевшей ребенок родился в середине декабря. Умер 8 января в стационаре.

До Эмиха отделение реанимации и интенсивной терапии возглавлял Константин Лукашев. Он уволился 11 января. С 13 января находится на больничном. По делу проходит как подозреваемый. Его не задерживали. Из показания Лукашева следует, что в один день скончались сразу трое младенцев, их смерти не были связаны между собой. У некоторых детей, по словам Лукашева, температура поднималась до 37-38 градусов, развивалось воспаление легких. Когда состояние детей резко ухудшилось, врачи не могли понять, по какой причине. Они консультировались со специалистами из Москвы и Кемерово. Лукашев полагал, что инфекция могла попасть в стационар от родителей по вентиляции.

Из материалов дела следует, что в конце декабря — начале января две медсестры заболели ОРВИ. Допрошенные сотрудники стационара заверили, что заболевшие медсестры не контактировали с детьми и их родителями. Они сразу ушли на больничный, как только у них появились симптомы. Из опасений, что в стационаре может быть инфекция, родившихся 6-8 января детей изолировали от остальных. Потерпевшие сообщили, что их перестали пускать в стационар с 8 января, объясняя это введенным карантином.

Согласно показаниям сотрудника Роспотребнадзора, в декабре в реанимации стационара инфекций не было, но нарушения выявлялись: открытый флакон с лекарством, отсутствие записей маршрутизации детей по реанимации. С середины декабря недоношенных детей кормили смесью, которую позже отозвали по неизвестным причинам. Одна из сотрудниц сказала следствию, что к гибели детей могла привести инфекция, либо некачественная смесь для питания.

Когда погибшие дети находились в стационаре, там закончился нужный им иммуноглобулин (белковая молекула, ключевая часть иммунитета по защите от патогенов — вирусов, бактерий, токсинов). Иммуноглобулин появился в стационаре спустя какое-то время после вмешательства министерства здравоохранения Кемеровской области.

56-летнему главврачу больницы Виталию Хераскову вменяют халатность (ч.3 ст. 293 УК) — не обеспечил санитарно-эпидемиологическое благополучие в больнице. Вины он не признает. В день гибели одного из детей Херасков болел ОРВИ. Следствию он сказал, что смерть первого младенца была зафиксирована 4 января, но узнал он об этом только 9-го. При этом следователь заявил, что Херасков менял показания — сотрудники говорили, что информацию о смертях до него доводили до 9 января.

Виталий Херасков известил о смертях руководство министерства здравоохранения Кемеровской области и предложил закрыть стационар с 9 января (сейчас родильный дом при ГКБ закрыт — карантин по ОРВИ). Следом он распорядился обеспечить дополнительно наблюдение над детьми. Согласно его показаниям, в декабре в стационар поступали роженицы с признаками инфекций, поскольку только там им могли оказать нужную помощь. Насчет причин гибели младенцев Херасков сказал следствию, что не исключает нарушений со стороны персонала, но также не исключает внутриутробных инфекций у погибших детей.

Из материалов дела и показаний свидетелей следует, что у одной из матерей умерший ребенок был 19-м. Из показаний другой, что многие сотрудники стационара не носили маски. Еще одна допрошенная сказала, что пила алкоголь и курила, но когда узнала о беременности бросила спиртное, но не отказалась от сигарет. Один из младенцев, согласно материалам дела, родился в результате близкородственной связи (инцеста). По показаниям одной из сотрудниц, в стационаре за весь 2025 год родилось примерно 2,3 тыс. детей, умерло — шестеро.

Материал собран по информации корреспондента «Ъ», которая была на обоих заседаниях по мерам пресечения, и материалам сайта ngs42.ru.

Полина Мотызлевская, Новокузнецк