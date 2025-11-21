В «Облкоммунэнерго» назначили нового и. о гендиректора

Совет директоров АО «Облкоммунэнерго» назначил исполняющим обязанности генерального директора Дмитрия Карнауха, сообщили в пресс-службе компании.

Господин Карнаух работает в «Облкоммунэнерго» с 2015 года. Он был принят на должность заместителя генерального директора по безопасности. В ноябре 2018 года занял пост заместителя по экономической безопасности, а с апреля 2024 года работал советником по особо важным вопросам.

Дмитрий Карнаух окончил Уральский юридический институт МВД России в 1998 году. В 2005 году защитил магистерскую диссертацию в УРГЮА им. Руденко, а в 2009 году получил образование по стратегическому маркетингу в УрГУ им. Горького. С 1994 по 2004 год он работал в правоохранительных органах. С 2005 по 2015 годы трудился в гражданских организациях, занимая должности юрисконсульта, начальника отдела маркетинга и советника по инвестиционной политике.

Напомним, экс-генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов находится в розыске. Он подозревается в хищении 20 млн руб. из бюджета Нижнего Тагила. Ему инкриминируют ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, в октябре Ленинский райсуд Екатеринбурга полностью удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства активов, принадлежавших бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Среди них — «Облкоммунэнерго».

