Суд остановил курское предприятие «Молочные берега» за фальсификацию масла
Арбитражный суд Курской области на десять суток приостановил работу молокоперерабатывающего предприятия местного ООО «Молочные берега» Ирины Пилипюк за системную фальсификацию сливочного масла. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Ведомство обратилось в суд после внеплановой проверки, которую провело в октябре по требованию прокуратуры. Специалисты Россельхознадзора нашли множество нарушений технических регламентов Таможенного союза. Так, предприятие выпускало сливочное масло из сырья, на которое уже были аннулированы ветеринарные сертификаты: 527 электронных документов на 948,5 т продукции, или почти половина всего количества сертификатов, оформленных с августа 2024 по июль 2025 года.
Лабораторные исследования образцов масла трех марок — «Традиционного сладко-сливочного» (жирность — 82,5%), «Крестьянского сладко-сливочного» (72,5%), «Волгодонских традиций» (82,5%) — установили, что в них нарушен жирнокислотный состав и содержится немолочное сырье неизвестного качества. Кроме того, есть и недопустимые добавки: в «Традиционном» и «Крестьянском» — сорбиновая кислота, а в «Волгодонских традициях» — говяжий жир.
Всего за 2024–2025 годы Россельхознадзор 35 раз в 17 регионах находил фальсифицированное масло, выпущенное «Молочными берегами». Недействительными были признаны семь деклараций о соответствии. В прошлом году Россельхознадзор привлекал фирму к административной ответственности в виде штрафа, Федеральная антимонопольная служба трижды объявляла ей предупреждения, а Федеральная налоговая служба установила, что организация неправомерно применяла пониженную 10%-ю ставку налога на добавленную стоимость.
По данным Rusprofile.ru, ООО «Молочные берега» зарегистрировано в 2022 году в Курске для производства молока и молочной продукции. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Денис Тополов. Единственный собственник — Ирина Пилипюк. Выручка за 2024 год составила 427 млн руб., прибыль — 29 млн руб.
В середине января Россельхознадзор признал недействительными три декларации о соответствии сыра и сливочного масла курского ООО «Сырная долина» Беллы Багаевой и аннулировал восемь производственных сертификатов на продукцию общим весом более 5 т.