Россельхознадзор отменил декларации на масло курского ООО «Молочные берега»

Курское областное управление Россельхознадзора признало недействительными три декларации о соответствии сливочного масла, произведенного местным ООО «Молочные берега». Об этом сообщили в контролирующем органе.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лабораторные исследования образцов масла трех марок — «Традиционного сладко-сливочного» (жирность — 82,5%), «Крестьянского сладко-сливочного» (72,5%), «Волгодонских традиций» (82,5%) — установили, что в них нарушен жирнокислотный состав и содержится немолочное сырье неизвестного качества. Кроме того, есть и недопустимые добавки: в «Традиционном» и «Крестьянском» — сорбиновая кислота, а в «Волгодонских традициях» — говяжий жир.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Молочные берега» зарегистрировано в 2022 году в Курске для производства молока и молочной продукции. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Денис Тополов. Единственный собственник — Ирина Пилипюк. Выручка за 2024 год составила 427 млн руб., прибыль — 29 млн руб.

В середине октября Россельхознадзор нашел запрещенную добавку в твороге «Богдаша» белгородского ООО «Ровеньки-маслосырзавод».

Юрий Голубь