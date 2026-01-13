Курской «Сырной долине» аннулировали сертификаты на 5 т продукции

Россельхознадзор признал недействительными три декларации о соответствии сыра и сливочного масла курского ООО «Сырная долина» Беллы Багаевой и аннулировал восемь производственных сертификатов на продукцию общим весом более 5 т. Предприятие также оштрафовали за нарушение ветеринарно-санитарных правил (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, санкция для юрлиц — от 10 до 20 тыс. руб.). Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 13 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Сырная долина» основано в феврале 2013 года и зарегистрировано в селе Отрешково Курского района Курской области. Уставный капитал составляет 20,5 тыс. руб., основной вид деятельности предприятия — производство молочной продукции. Генеральным директором с 24 июля 2025 года является Игорь Макоев, а единственным владельцем выступает Белла Багаева. В 2024 году выручка предприятия достигла 3,6 млрд руб. (+36%), а чистая прибыль выросла до 67 млн (+62%).

Выездная проверка «Сырной долины» проходила в ноябре–декабре 2025 года после неоднократного выявления несоответствия продукции техрегламентам. Жиры растительного происхождения и отсутствие достаточного количества молочного жира за несколько месяцев обнаружили в 14 образцах масла и сыра от курского производителя. Эти пробы были отобраны в социальных учреждениях и торговых сетях пяти регионов страны.

По информации Россельхознадзора, после проверки в Арбитражный суд Курской области также передан протокол о повторном нарушении предприятием требований технических регламентов, повлекшем негативные последствия (ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ). Статья предусматривает для юридических лиц штрафы от 700 тыс. до 1 млн руб., либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. В картотеке арбитража пока нет данных, что исковое заявление приняли к производству.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», летом 2025 года сыр производства предприятия «Сырная долина» оказался в числе продукции, которую Россельхознадзор изъял из курских магазинов сети «Светофор».

Денис Данилов