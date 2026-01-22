В селе Чалтырь расследуют обстоятельства тройной аварии с жертвой
В Мясниковском районе Ростовской области при столкновении трех автомобилей погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Авария произошла в 07:10 на нерегулируемом перекрестке дороги Ростов-Таганрог-граница Украины в районе с. Чалтырь. По предварительным данным, 46-летний водитель ВАЗ-2114 при повороте налево столкнулся со встречной машиной ВАЗ-2107, которой управлял 20-летний водитель.
После удара первый автомобиль отбросило на остановившуюся «Ладу Приору» под управлением 48-летнего водителя. В результате тройного столкновения пострадал 51-летний пассажир ВАЗ-2114, а 61-летний пассажир этой же машины скончался.
На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, следователи главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.