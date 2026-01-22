В селе Чалтырь расследуют обстоятельства тройной аварии с жертвой

В Мясниковском районе Ростовской области при столкновении трех автомобилей погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла в 07:10 на нерегулируемом перекрестке дороги Ростов-Таганрог-граница Украины в районе с. Чалтырь. По предварительным данным, 46-летний водитель ВАЗ-2114 при повороте налево столкнулся со встречной машиной ВАЗ-2107, которой управлял 20-летний водитель.

После удара первый автомобиль отбросило на остановившуюся «Ладу Приору» под управлением 48-летнего водителя. В результате тройного столкновения пострадал 51-летний пассажир ВАЗ-2114, а 61-летний пассажир этой же машины скончался.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, следователи главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

Валентина Любашенко