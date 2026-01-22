На Дону появились фейковые чаты Госжилинспекции для сбора персональных данных

В Telegram появляются фальшивые чаты, выдающие себя за официальные каналы «Госжилинспекции». Злоумышленники приглашают туда граждан, чтобы заполучить их персональные данные. Об этом сообщает пресс-служба инспекции по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Они требуют актуализировать данные» о квартире. Ведут активную переписку. Потом просят перейти по ссылке в чат-бот и сообщить цифры для подтверждения», — пояснили в ведомстве.

В Госжилинспекции попросили не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать никому коды или личные данные, не отвечать на требования.

Без сомнений покидайте такие чаты, ни в коем случае не отвечайте на требования.

Наталья Белоштейн