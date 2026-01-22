Ильхам Алиев обвинил судей UEFA в предвзятом отношении к «Карабаху»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал арбитров, назначенных Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) на матч общего этапа Лиги чемпионов между «Карабахом» и франкфуртским «Айнтрахтом». Публикация соответствующего содержания появилась на странице главы государства в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

21 января «Карабах» на своем поле принимал «Айнтрахт». Встреча завершилась победой азербайджанского клуба — 3:2. Матч судила бригада рефери из Швейцарии, главным арбитром был назначен Сандро Шерер. На 74-й минуте он не нашел нарушений в эпизоде с падением форварда «Карабаха» Камило Дураном в штрафной «Айнтрахта». Однако на 78-й минуте защитник азербайджанцев Бахлул Мустафазаде в своей штрафной столкнулся с полузащитником гостей Ансгаром Кнауффом. За это нарушение Шерер назначил пенальти в пользу «Айнтрахта». 11-метровый реализовал Фарес Шаиби и вывел вперед свой клуб. Через две минуты счет сравнял Дуран. Победный гол в добавленное время забил Мустафадзе.

«Несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, справедливость восторжествовала. Это не первый случай, когда судьи, назначенные UEFA, своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить ''Карабаху'' путь к победе»,— написал Ильхам Алиев. Также он поздравил команду с «блестящей победой».

«Карабах» с 10 очками занимает 18е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. 28 января команда на выезде сыграет против английского «Ливерпуля».

Таисия Орлова