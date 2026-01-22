Первый концерт «Карабаха»

Главное открытие европейского футбольного сезона азербайджанский «Карабах» продолжил свой путь в Лиге чемпионов домашней победой над франкфуртским «Айнтрахтом» — 3:2. Набрав в семи матчах десять очков, он почти обеспечил выход в play-off главного еврокубка.

Очередной игровой день Лиги чемпионов был небогатым на топовые вывески. Вероятно, главным событием 21 января в престижнейшем футбольном еврокубке стал матч «Карабаха» и «Айнтрахта» в Баку. Его исход позволяет надеяться на то, что общий этап Лиги чемпионов украсит по меньшей мере одна крупная сенсация. Хотя долго казалось, что добиться нужного результата азербайджанскому клубу не удастся.

Да, он открыл счет в самом дебюте: после прострела во вратарскую площадь Камило Дуран заковырял мяч в ворота немецких оппонентов. Но наслаждались преимуществом его одноклубники недолго. Уже на излете первой десятиминутки «Айнтрахт» ответил: Джан Йылмаз Узун пробил низом, а вратарь Матеуш Кохальский не выручил. На 78-й минуте «Карабах», который в общем-то был ближе ко второму голу, пропустил вновь. Бахлул Мустафазаде снес в своей штрафной Ансгара Кнауффа, а Фарес Шаиби был точен с пенальти.

Однако времени, чтобы перевернуть ситуацию хватило. Практически сразу Дуран отличился во второй раз, а в добавленное время Мустафазаде превратился из неудачника в героя. После не слишком хорошо разыгранного углового центральный защитник остался в окрестностях чужой штрафной, и именно он оказался на ударной позиции, когда хозяева накрыли гостей вторым темпом.

Этот успех вплотную приблизил «Карабах» к чрезвычайно заметному достижению для клуба, представляющего европейскую футбольную периферию.

До текущего сезона команды из Азербайджана если и доходили до основной сетки главного еврокубка, то никого в ней не обыгрывали. Между тем победа над «Айнтрахтом» стала для «Карабаха» уже третьей на общем этапе нынешней Лиги чемпионов. Таким образом, азербайджанский флагман, ранее взявший верх над лиссабонской «Бенфикой» (3:2) и «Копенгагеном» (2:0) и сыгравший вничью с лондонским «Челси» (2:2), обосновался на 18-м месте. На его счету скопилось 10 очков.

С большой долей вероятности этой суммы «Карабаху» хватит, чтобы выйти в play-off — даже поражение от «Ливерпуля» в заключительном туре вряд ли помешает. Аналитическое бюро Opta оценивает шансы команды Гурбана Гурбанова на продвижение в 99,72%.

В параллельном матче мадридский «Атлетико» упустил хорошую возможность примкнуть к группе лидеров. Сыграв вничью — 1:1 — с «Галатасараем» в Стамбуле, он выпал из первой восьмерки, попадание в которую дает прямую — без необходимости проходить дополнительный раунд play-off — путевку в 1/8 финала. Испанская команда открыла счет уже на четвертой минуте после того, как Джулиано Симеоне головой замкнул подачу Маттео Руджери. Спустя четверть часа Маркос Льоренте поразил собственные ворота. После этого футболисты «Атлетико» время от времени создавали остроту, но подводило завершение. А в самой концовке мадридцы и вовсе оказались на волосок от поражения: Габриэл Сара бил с близкого расстояния, но не сумел переиграть вратаря гостей Яна Облака.

Воспользовались этой осечкой сразу несколько команд. Это и «Ньюкасл», дома разгромивший ПСВ из Эйндховена — 3:0. И «Ливерпуль», в гостях с тем же счетом разбивший «Марсель». И «Челси», на своем поле дожавший все-таки на последних минутах кипрский «Пафос» — 1:0. И «Барселона», добывшая в Праге волевую победу над местной «Славией» — 4:2.

Впрочем, для всех перечисленных грандов борьба за попадание в топ-8 еще впереди.

Присоединятся к этой схватке «Ювентус», в среду в Турине задавивший «Бенфику» — 2:0, и «Аталанта», уступившая в Бергамо «Атлетику» из Бильбао. А досрочно преодолела первый барьер мюнхенская «Бавария». Благодаря дублю Гарри Кейна она справилась с брюссельским «Юнион Сен-Жиллуаз» — 2:0. Вслед за лондонским «Арсеналом» чемпион Германии гарантировал себе участие в 1/8 финала.

За тур до конца таблица общего этапа Лиги чемпионов выглядит следующим образом. Первые два места занимают «Арсенал» (21 очко) и «Бавария» (18). За ними идут мадридский «Реал» и «Ливерпуль» (по 15). Компанию им в первой восьмерке составляют лондонский «Тоттенхем» (14), ПСЖ, «Ньюкасл» и «Челси» (по 13).

По 13 баллов набрали и несколько команд, остающихся за пределами верхней восьмерки. Это «Барселона», лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Аталанта». Чуть ниже располагаются миланский «Интер» и «Ювентус» (по 12). Еще на очко отстает дортмундская «Боруссия». Следом — «Галатасарай» и «Карабах» (по 10 баллов), «Марсель», леверкузенский «Байер» и «Монако» (по 9). Замыкают топ-24 ПСВ, «Атлетик» и «Олимпиакос» из Пирея (по 8).

8 очков и скверная разница забитых и пропущенных мячей (7:12) у действующего чемпиона Италии «Наполи». Он пока идет 25-м, то есть находится за пределами зоны play-off. Его еврокубковый путь может прерваться совсем скоро, ведь в последнем туре неаполитанцам играть против мотивированного «Челси». Столько же баллов у «Копенгагена». На балл меньше — у «Брюгге». Надежд протиснуться в кубковую стадию пока не теряют имеющие по 6 очков «Будё-Глимт», «Бенфика», «Пафос», «Юнион Сен-Жиллуаз» и амстердамский «Аякс».

А потеряли шансы пробраться в следующую фазу четыре команды. Это «Айнтрахт» (4 очка), «Славия» (3), «Вильярреал» и «Кайрат» из Алма-Аты (по 1).

Роман Левищев