Польша заявила Белоруссии протест из-за контрабанды сигарет

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Белоруссии. Ему заявили протест из-за случаев контрабанды сигарет с помощью метеозондов, сообщил пресс-секретарь министерства Мацей Вевюр. Дипломат пригрозил, что если подобные инциденты продолжатся, это «повлечет последствия». Какие именно, он не уточнил.

«Временный поверенный в делах не смог ответить нам относительно роли белорусской стороны (в контрабанде.— "Ъ"),— уточнил господин Вевюр (цитата по «Интерфаксу»). — Мы ставим под сомнение тот факт, что белорусская сторона не имеет ни информации, ни влияния на такое количество подобных действий».

Бюро национальной безопасности Польши сообщало, что в ночь на 17 января в воздушное пространство страны с территории Белоруссии «проникли несколько десятков объектов». Польские власти допускали, что это провокация, «замаскированная под контрабанду».

В октябре 2025 года власти Литвы закрыли КПП на границе с Белоруссией из-за пересылок шаров с контрабандой. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. В ноябре Вильнюс открыл пограничные пункты, но грозил снова их закрыть. Президент Белоруссии Александр Лукашенко называл закрытие КПП «элементом гибридной войны».