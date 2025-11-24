Литва пригрозила вновь закрыть границу с Белоруссией из-за контрабанды

Литва может снова закрыть границу с Белоруссией, если с ее стороны не перестанут прилетать «контрабандные шары». Об этом заявила литовская премьер-министр Инга Ругинене.

«Контрабандные шары летели и, видимо, будут лететь. Открыв границу, мы увидели, что все же были правы: это гибридная атака, и со стороны Белоруссии мы наблюдаем незаконные действия, когда задерживаются наши грузовики, и с их стороны граница не открывается»,— заявила Инга Ругинене в разговоре с журналистами (цитата по LRT).

Премьер-министр заявила, что на этой неделе состоится заседание Комиссии национальной безопасности Литвы, где обсудят вопрос о закрытии границы с Белоруссией.

Вечером 20 ноября аэропорт Вильнюса приостанавливал работу более чем на час. В диспетчерской службе аэропорта сообщили, что приняли такие меры из-за угрозы контрабандистских воздушных шаров из Белоруссии.

20 октября власти Литвы закрыли два КПП на границе с Белоруссией на месяц из-за контрабандистских шаров. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. Вильнюс открыл пограничные пункты 19 ноября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Литва защищается от воздушной угрозы на земле».