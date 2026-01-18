Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти Польши заявили о десятках неизвестных объектов в воздушном пространстве

Бюро национальной безопасности Польши сообщило, что в ночь на 17 января в воздушное пространство страны «проникли несколько десятков объектов» с территории Белоруссии.

Президента Польши Кароля Навроцкого уведомили об инциденте, уточнило бюро нацбезопасности в соцсети X. Власти страны не исключают «провокацию, замаскированную под контрабанду». О каких именно объектах идет речь, в публикации не указано.

Как напомнило бюро нацбезопасности, аналогичный инцидент произошел в ночь на 25 декабря 2025 года. Тогда, как заявляли власти Польши, с территории Белоруссии в воздушное пространство страны проникли 59 объектов.

