Песков о переговорах Путина и Аббаса, Гренландии и вступлении в «Совет мира»
В Кремле готовы выделить $1 млрд в «Совет мира»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он рассказал об условиях, на которых Москва готова внести $1 млрд в «Совет мира», о позиции России по Гренландии, а также о темах, которые президенты РФ и Палестины обсудят в ходе встречи. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
- Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Москве обсудит инициативу США по созданию «Совета мира» по Газе.
- Для того, чтобы России смогла внести $1 млрд в «Совет мира», необходимо разморозить российские активы в США.
- $1 млрд, который могла бы выделить Россия, должен пойти на восстановление Палестины.
- Ситуация вокруг Гренландии и США не касается России. У российской стороны есть свои интересы, которыми ей необходимо заниматься.
- Кремль пока не хочет комментировать слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по поводу скорого заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.