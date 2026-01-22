Песков о переговорах Путина и Аббаса, Гренландии и вступлении в «Совет мира»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он рассказал об условиях, на которых Москва готова внести $1 млрд в «Совет мира», о позиции России по Гренландии, а также о темах, которые президенты РФ и Палестины обсудят в ходе встречи. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

