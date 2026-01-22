Песков: взнос $1 млрд в «Совет мира» потребует разблокировки активов РФ в США

Перечисление Россией $1 млрд в создаваемый по инициативе американской стороны «Совет мира» потребует разблокировки российских активов в США. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пока не ясно, как это будет оформлено юридически.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Как вчера сказал президент Путин, этот миллиард через "Совет мира" должен пойти на гуманитарные цели для восстановления Палестины»,— сказал представитель Кремля журналистам.

21 января Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в «Совет мира» $1 млрд из замороженных в США российских активов. Эти средства необходимо внести для постоянного членства в организации. В Соединенных Штатах заблокировано около $5 млрд активов РФ.

Лусине Баласян