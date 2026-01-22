Песков: ситуация вокруг Гренландии не касается России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Гренландии и США не касается России. У российской стороны есть свои интересы, которыми ей необходимо заниматься.

«Все, что касается Гренландии — это не наше дело. У нас много своих дел. Нам надо защищать свои интересы, нам надо заниматься специальной военной операцией, экономическим развитием, исправлять демографию, подтягивать уровень развития отечественной электроники, и так далее, и тому подобное»,— заявил представитель Кремля журналистам.

21 января Владимир Путин также заявил, что обсуждения между США и Европой по поводу Гренландии не имеют отношения к России. При этом он напомнил, что у РФ есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами на примере продажи Аляски.

Лусине Баласян