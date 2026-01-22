В Ростовской области прокуратура добилась предоставления земли участнику СВО
Участник специальной военной операции получил земельный участок в Неклиновском районе Ростовской области после вмешательства прокуратуры, которая выявила нарушения в работе местной администрации.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации пресс-службы регионального ведомства, проверка началась после обращения военнослужащего. Прокуроры установили, что заявитель имеет право на получение бесплатного земельного участка для строительства индивидуального жилья.
Гражданин подал соответствующее заявление в местную администрацию, однако чиновники не приняли решение в установленные законом сроки.
В результате прокуратура направила представление главе администрации района. По постановлению надзорного ведомства ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 19.9 КоАП РФ (нарушение порядка предоставления земельного участка)).
В настоящее время военнослужащий получил полагающийся ему земельный участок.