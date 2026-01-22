В Ростовской области прокуратура добилась предоставления земли участнику СВО

Участник специальной военной операции получил земельный участок в Неклиновском районе Ростовской области после вмешательства прокуратуры, которая выявила нарушения в работе местной администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы регионального ведомства, проверка началась после обращения военнослужащего. Прокуроры установили, что заявитель имеет право на получение бесплатного земельного участка для строительства индивидуального жилья.

Гражданин подал соответствующее заявление в местную администрацию, однако чиновники не приняли решение в установленные законом сроки.

В результате прокуратура направила представление главе администрации района. По постановлению надзорного ведомства ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 19.9 КоАП РФ (нарушение порядка предоставления земельного участка)).

В настоящее время военнослужащий получил полагающийся ему земельный участок.

Валентина Любашенко