В 2025 году Ростовские таможенники передали на нужды СВО 12 конфискованных автомобилей
Автомобиль Ford Mondeo, конфискованный Ростовскими таможенниками, передали подразделению минобороны. Всего в прошлом году воинским подразделениям передали 12 конфискованных автомобилей, сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.
Фото: пресс-служба Ростовской таможни
В июне 2023 года на посту Выборгской таможни гражданин России оформил временный ввоз автомобиля с финскими номерами. По истечении срока владелец так и не вывез транспортное средство.
Автомобиль конфисковали в доход государства.