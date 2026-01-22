В 2025 году Ростовские таможенники передали на нужды СВО 12 конфискованных автомобилей

Автомобиль Ford Mondeo, конфискованный Ростовскими таможенниками, передали подразделению минобороны. Всего в прошлом году воинским подразделениям передали 12 конфискованных автомобилей, сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Фото: пресс-служба Ростовской таможни

В июне 2023 года на посту Выборгской таможни гражданин России оформил временный ввоз автомобиля с финскими номерами. По истечении срока владелец так и не вывез транспортное средство.

Автомобиль конфисковали в доход государства.

Мария Хоперская