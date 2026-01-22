На Дону продавцы и менеджеры стали самыми востребованными профессиями 2025 года

В Ростовской области в 2025 году самыми востребованными вакансиями стали предложения, связанные с продажами, обслуживанием клиентов и работой с обращениями граждан. Об этом сообщил «Эксперт. Юг» со ссылкой на данные директор hh.ru Юг и ЦФО Марины Качановой.

Наиболее востребованными специалистами в 2025 году стали менеджеры по продажам и сотрудники, занимающиеся обслуживанием клиентов. На них пришлось 17,8 тыс. вакансий. Чуть реже, примерно 16,4 тыс. раз, работодатели искали продавцов-консультантов и кассиров. Третье место по популярности заняли операторы колл-центров и специалисты контакт-центров, на которых пришлось 15,2 тыс. вакансий.

В первую десятку самых востребованных профессий в регионе вошли водители (11,4 тыс. вакансий), разнорабочие (7 тыс.), бухгалтеры (6,4 тыс.), а также повара, пекари и кондитеры (6 тыс.). Также спрос на рынке труда Дона отмечен на упаковщиков, комплектовщиков (5,5 тыс.) и курьеров (5,1 тыс.).

При этом аналитики отмечают дефицит врачей, для которых было открыто 4,4 тыс. вакансий.

Наталья Белоштейн