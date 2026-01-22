«Русхимальянс» подал иск к банку «Юникредит»

«Русхимальянс» 21 января подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти иск к банку «Юникредит». Сумма исковых требований и какие-либо подробности в судебной картотеке отсутствуют.

«Русхимальянс» — совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в Усть-Луге.

В августе 2023 года «Русхимальянс» подал иск к UniCredit Bank AG с требованием выплатить 45,7 млрд руб. по банковским гарантиям согласно контракту с немецкой инжиниринговой компанией Linde. В мае 2024-го на активы UniCredit Bank AG и Юникредит-банка был наложен арест. В августе 2025-го стало известно, что UniCredit Bank AG и Юникредит Банк выплатили €463 млн по иску «Русхимальянса».

Подробности — в материале «Ъ-Спб» «Долг поставили на паузу».