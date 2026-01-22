Военный суд приговорил сочинца к 11 годам за работу на террористов
Южный окружной военный суд вынес приговор Кириллу Сидорову по обвинению в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда в Telegram-канале ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что обвиняемый разделял идеологию запрещенной на территории РФ террористической организации «Легион Свобода России». Сидоров вступил в переписку с неустановленным участником организации, передал ему анкету на вступление и выразил готовность выполнять задания руководства.
По поручению террористов подсудимый сфотографировал три объекта инфраструктуры Сочи и отправил снимки участнику организации.
В ходе судебного процесса Сидоров полностью признал вину в совершенных преступлениях.
Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Первые три года он проведет в тюрьме.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.