ХК «Сочи» проиграл «Северстали» в овертайме

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду уступил череповецкой «Северстали» в матче 45-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 4:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Первый период прошел под полным контролем «Северстали». Меньше пяти минут потребовалось гостям, чтобы открыть счет благодаря Михаилу Ильину в большинстве. Вскоре Давид Думбадзе удвоил преимущество череповчан. Отыграть одну шайбу и вернуть интригу в матч «леопардам» удалось еще до перерыва усилиями Павла Дедунова.

На 24-й минуте Тимур Хафизов восстановил равенство. В одной из следующих атак американский нападающий Макс Эллис сначала вывел свою команду вперед, а незадолго до перерыва в большинстве увеличил преимущество «черноморцев» до двух шайб. Во втором периоде «Северсталь» перебросала «Сочи» (17:5), однако голкипер южан Павел Хомченко действовал надежно на последнем рубеже.

В третьей двадцатиминутке гости сравняли счет после точных бросков Ильи Квочко и Ивана Подшивалова. Основное время завершилось вничью — 4:4. В овертайме решающую шайбу забросил Михаил Ильин, который оформил дубль. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 4:5.

После 45 матчей «Сочи» имеет в активе 35 баллов и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 24 января на своем льду сыграют против уфимского «Салавата Юлаева». Будущий соперник с 48 очками занимает шестое место в Восточной конференции.

Евгений Леонтьев