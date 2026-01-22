Ветеринарные аптеки подали 96 заявлений на лицензирование за год

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия обработало 96 заявлений от ветеринарных аптек по вопросам фармацевтического лицензирования в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Только в декабре поступило 13 обращений. Больше всего заявок — 41 — касалось получения лицензии на ведение фармацевтической деятельности.

Еще 40 ветеринарных аптек подали документы для внесения изменений в реестр лицензий. Также поступило 15 заявлений о прекращении лицензий на фармацевтическую деятельность.

«За отчетный период сотрудники управления провели 105 оценок помещений заявителей на соответствие лицензионным требованиям. Часть проверок осуществлялась дистанционно через мобильное приложение "Инспектор"»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко