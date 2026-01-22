Уиткофф: урегулирование конфликта на Украине свелось к одному вопросу

В процессе урегулирования российско-украинского конфликта достигнут прогресс, спорным остался только один вопрос. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Это в буквальном смысле всеобъемлющий вопрос, — сказал господин Уиткофф (цитата по ТАСС). — И я думаю, мы свели его к одному вопросу». Он добавил, что, следовательно, ситуацию можно разрешить.

Один из источников Bloomberg заявлял, что приоритетным для Владимира Путина остается вопрос о признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями. Сам господин Уиткофф в интервью агентству заявил, что соглашение по Украине готово уже, минимум, на 90%.