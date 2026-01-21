Bloomberg: США передали Путину проект мирного плана перед визитом Уиткоффа
Президент России Владимир Путин в январе получил от США последнюю версию мирного плана по Украине, обсуждаемого с Европой, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, документы «неофициально» передали через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев (слева) и спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Фото: Пресс-служба президента РФ
Агентство отмечает, что тем самым Владимиру Путину дали возможность подготовить ответ на американское предложение перед приездом в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Они прибудут в Россию 22 января.
Кремль считает переданный мирный план «значительным шагом вперед», рассказали источники Bloomberg. При этом многие вопросы, интересующие российскую сторону, по итогам обсуждений США, Украины и Европы в план не включили, отмечает агентство.
Один из источников агентства заявил, что приоритетным для Владимира Путина остается вопрос о признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими. Исходя из этого президент «показывает открытость к ограниченным уступкам», добавил собеседник агентства.
В конце декабря Bloomberg писало, что Россия потребует внести серьезные корректировки в мирный план США по Украине. Российская сторона хотела внести в соглашение гарантии отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток, уточнить вопрос о снятии санкций с РФ, а также уточнить будущий статус русского языка на Украине. Агентство ссылалось на источник, «близкий к Кремлю». МИД России называл эту публикацию фейком.