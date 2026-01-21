Уиткофф: работа над мирным планом по Украине завершена на 90%

Работа над соглашением о мирном урегулировании на Украине завершена, как минимум, на 90%. Об этом заявил спецпосланник США Стив Уиткофф накануне визита в Москву.

Спецпосланник США Стив Уиткофф

Фото: Gian Ehrenzeller / Keystone / AP Спецпосланник США Стив Уиткофф

Фото: Gian Ehrenzeller / Keystone / AP

«Украинцы говорили, что мы выполнили 90% работы, и я с ними согласен. На самом деле, я думаю, что мы добились еще более значительных успехов», — сказал господин Уиткофф Bloomberg. Он убежден в том, что все стороны «хотят, чтобы мирное соглашение было достигнуто».

По информации Bloomberg, ранее в январе США через главу РФПИ Кирилла Дмитриева передали Владимиру Путину последнюю редакцию мирного плана, согласованную с Европой и Украиной. Агентство отмечает, что так российскому президенту дали возможность подготовиться к визиту американской делегации.