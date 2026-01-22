Все ушедшие на запасные аэродромы рейсы вернулись в Сочи

Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Обстановка на территории терминала спокойная, все операции — от регистрации пассажиров до посадки на рейсы — выполняются в обычном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На 08:30 мск все воздушные суда, ранее перенаправленные на запасные аэродромы, прибыли в аэропорт, прошли обслуживание и были отправлены в города назначения. Несмотря на восстановление работы, задержки вылетов зафиксированы у двух рейсов — они составляют более двух часов.

Администрация аэропорта рекомендует пассажирам заранее уточнять статус своего рейса у авиакомпаний перед выездом, а также следить за актуальной информацией через аудиообъявления в терминале, электронные табло и информационные экраны, официальный сайт аэропорта Сочи, а также телеграм-бот @AerodinamikaBot.

Восстановление работы аэропорта позволяет обеспечить бесперебойное обслуживание рейсов и сохранение графика полетов, что особенно важно для туристов и деловых пассажиров, планирующих перемещения внутри страны и за рубеж. Сотрудники аэропорта продолжают контролировать обстановку и информировать пассажиров о любых изменениях в работе воздушной гавани.

В регионе отменили режим угрозы от беспилотников. По данным РСЧС, он действовал в Краснодарском крае с 14:45 21 января до 05:59 22 января. После отмены обстановка стала стабильной.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки беспилотников на терминалы загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Для устранения последствий привлекли 97 человек и 29 единиц техники, включая МЧС России. Полностью потушить пожар удалось почти через десять часов после его начала.

Мария Удовик