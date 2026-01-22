Задержан министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев
Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев был задержан после проведенных накануне обысков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По их данным, процессуальные действия связаны с расследованием обстоятельств исполнения государственных контрактов на обслуживание дорожной сети региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как сообщает ТАСС, имя министра фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры в отношении бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского.
Обыски в Минтрансе региона прошли днем ранее. При этом в тот же день на официальном сайте администрации Краснодарского края была опубликована информация о сохранении Алексея Переверзева в должности министра в обновленном составе регионального правительства.