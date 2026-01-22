В Краснодаре скончался известный хирург Владимир Бенсман

В Краснодаре 21 января скончался заслуженный врач России, почетный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Бенсман. О его смерти сообщили в Краевой клинической больнице №2, назвав уход хирурга невосполнимой утратой для медицины Кубани. Владимир Бенсман посвятил более 70 лет профессиональной деятельности.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В медучреждении отметили, что имя Владимира Бенсмана неразрывно связано с Кубанским государственным медицинским университетом и Краевой клинической больницей №1, при этом его ученики работают во всех медицинских организациях региона. В ККБ №2 подчеркнули, что многие хирурги больницы считали его своим учителем и наставником.

Коллектив Краевой клинической больницы №2 выразил соболезнования родным и близким Владимира Бенсмана, а также медицинскому сообществу. Прощание с врачом состоится 22 января с 12:00 до 13:00 в Краевой клинической больнице №1 на улице 1 Мая, в девятом блоке на первом этаже.

Вячеслав Рыжков