Daily Mail: Трамп может предложить гренландцам по $1 млн за вхождение в США

Президент США Дональд Трамп обдумывает идею предложить жителям Гренландии по $1 млн, если они проголосуют за присоединение к Штатам, сообщает Daily Mail. Население Гренландии оценивается в 57 тыс. человек.

Гренландия — остров в составе Дании, обладающий автономией с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. Датские власти выступают против присоединения острова к США. Во время вчерашнего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявил, что помимо Штатов ни одна страна не сможет обеспечить безопасность Гренландии, и призвал к немедленным переговорам о ее покупке. Он сказал о готовности заплатить за Гренландию, но конкретную сумму не назвал.

