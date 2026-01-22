На Кубани ожидается переход снегопадов в дождь с гололедом

В четверг, 22 января, в Краснодарском крае сохранится относительно спокойная погода без осадков, однако уже в ближайшие сутки метеоусловия в регионе заметно ухудшатся. Как сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, текущая ситуация представляет собой «затишье перед ненастьем», поскольку антициклон, смещаясь на северо-восток, пока продолжает оказывать влияние на территорию Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодара Фото: администрация Краснодара

По словам специалиста, сегодня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, при этом вероятность осадков остается близкой к нулю. В Краснодаре температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и достигнет уровня около 756 мм рт. ст., что соответствует климатической норме.

Уже в пятницу характер погоды изменится. В крае прогнозируется снег, который будет переходить в мокрый снег, а местами — в дождь. Синоптики предупреждают о возможном налипании мокрого снега на линии электропередачи и ветви деревьев, а также о вероятности ледяных дождей и образования гололеда. В ночные часы температура воздуха опустится до –1...–3 градусов, днем ожидается от 0 до +2 градусов.

По данным краевого гидрометцентра, на черноморском побережье сегодня сохранится переменная облачность без осадков. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 14 м/с, а дневная температура воздуха составит до +11 градусов. К субботе ветер местами усилится до 20 м/с, при этом температура днем будет колебаться в пределах от +7 до +12 градусов.

Мария Удовик