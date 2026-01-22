Застройщик «Брусника» выкупил часть проекта в Подмосковье у группы «Самолет»

Группа «Самолет» продала уральскому девелоперу «Брусника» проект строительства части ЖК «Егорово парк» в Люберцах (Московская область), сумма сделки оценивается в размере до 1 млрд руб., передает «Ъ».

Площадь актива, приобретенная «Брусникой», составляет около 8 га — в будущем на этой территории будут построены два дома на 1960 квартир, общая площадь которых составит 86 тыс. кв. м. Как считают эксперты, застройщик может вложить в проект 9-10,5 млрд руб. и при продаже жилья получить выручку на 13-14,5 млрд руб. За ГК «Самолет» осталась основная часть проекта на 339 тыс. кв. м жилья, из которых 83,6 тыс. кв. м уже построены.

В прошлом году «Брусника» приобрела у ГК «Самолет» часть проекта «Рублевские кварталы» в деревне Лайково в подмосковном Одинцово. Стоимость сделки оценивается в 3,5-6 млрд руб. Застройщик планирует построить семь домов на участке 10,7 га. Кроме того, компания «МИП», связанная с «Брусникой», выкупила участок площадью 40 га рядом с поселком Терема в Челябинской области. На земле, принадлежавшей шведской Ingka Group, ранее планировалось построить ТЦ «Мега» с магазином IKEA.

Ирина Пичурина