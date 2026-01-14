«Брусника» пустила корни

Компания «МИП», связанная с федеральным застройщиком «Брусника», выкупила участок площадью 40 га рядом с поселком Терема в Сосновском районе Челябинской области. В прошлом на земле, принадлежавшей шведской Ingka Group, планировалось построить торговый центр «МЕГА» с магазином IKEA. Представители «Брусники» отметили перспективность комплексного освоения территории, но конкретного проекта для этого участка еще нет. По мнению экспертов, на площадке вероятнее всего появится новый жилой комплекс. Стоимость участка, по их оценке, могла составить от 550 млн до 1,2 млрд руб.



Екатеринбургская компания «МИП», принадлежащая владельцу строительного холдинга «Брусника» Алексею Круковскому, приобрела почти 40 га в Сосновском районе Челябинской области. На этом участке ранее планировалось построить торговый комплекс МЕГА с магазином IKEA. Информацию о покупке участка «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе «Брусники».

Участок расположен в 2 км от Челябинска, рядом с поселком Терема Кременкульского сельского поселения Сосновского района. Согласно данным Роскадастра, общая площадь земли составляет 397 тыс. кв. м, а кадастровая стоимость — 404,1 млн руб. Участок разрешено использовать под строительство торгово-развлекательного центра.

Представители «Брусники» сообщили «Ъ-Южный Урал», что решение о покупке участка обусловлено «оценкой локации и перс­пективой реализации современного многофункционального проекта в логике комплексного освоения», но концепция развития территории находится в проработке.

«Покупка актива сама по себе не означает автоматического старта проекта — дальнейшие шаги будут зависеть от концепции проекта, согласований и рыночной ситуации»,— прокомментировали в «Бруснике».

Представители девелопера уточнили «Ъ-Южный Урал», что «МИП» купил учас­ток еще в августе 2025 года. Цена сделки не раскрывается.

ООО «МИП» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2023 году. Компания занимается покупкой и продажей собственной недвижимости. Бенефициаром и руководителем компании является Алексей Круковский, которому принадлежит 99,01% уставного капитала ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» (управляющая компания ООО «Брусника»). Компания «Брусника» присутствует в 14 регионах России. Всего с 2004 года застройщик сдал более 3,5 млн кв. м, в стадии возведения находится свыше 1,9 млн кв. м. У компании есть опыт реализации 20 проектов КРТ.

Строительство торгово-развлекательного комплекса МЕГА с магазином IKEA рядом с поселком Терема было запланировано еще в 2016 году. О реализации проекта тогда объявили правительство Челябинской области и ООО «ИКЕА Сентерс Рус Девелопмент». Объем инвестиций оценивался в 10 млрд руб. Открыть магазин планировали в 2020 году. Через два года после анонсирования проекта срок завершения перенесли на 2023 год, а в 2021-м представители IKEA официально заявили об отказе от строительства комплекса под Челябинском.

После начала специальной военной операции РФ на Украине в марте 2022 года шведская компания Ingka Group, владеющая сетью магазинов IKEA, приостановила деятельность в России и Белоруссии. В ноябре 2024 года стало известно, что организация продала последние активы в РФ, включая землю в Челябинской области, а также участки в Московской и Ленинградской областях. Представители шведской компании вышли из состава учредителей пяти российских юридических лиц. По данным «Ъ», активы приобрела бывший топ-менеджер холдинга «Объединенные пивоварни» Марта Селиверстова, действующая в интересах бизнесмена Роберта Узилова. В январе 2025 года на сайте «Авито» появилось объявление о продаже бывшего участка IKEA в Сосновском районе за 1,2 млрд руб.

Девелопер «Брусника» вышел на строительный рынок Челябинска в 2023 году. Тогда дочерняя компания «Гефест» приобрела право на реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) в центре Челябинска. Участок под реновацию общей площадью 1,18 га расположен в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы и Плеханова. Приступить к строительству жилого комплекса компания намерена в 2026 году. В декабре 2025 года «Брусника» начала возводить квартал на территории жилого комплекса «Город Эльтаун» в Сосновском районе Челябинской области. Также в конце декабря стало известно о том, что девелопер подписал с мэрией Челябинска второй договор КРТ. Площадка находится в границах Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы. На участке располагается лыжная база. Застройщик планирует ее снести и построить жилой дом, многофункциональный спортивный комплекс и школу каратэ, сохранив существующие футбольные поля и каток.

Директор компании Yellowstone development Денис Ни считает, что на бывшем участке, вероятнее всего, построят жилой комплекс. «Это развивающееся направление. Маловероятно, что там появится какой-то торговый комплекс. Однако плюс в том, что территория находится на первой линии Новоградского шоссе, за счет чего коммерческие площади, которые могут разместиться на первых этажах домов, будут более востребованными и доступными. Думаю, сейчас застройщик начнет работать с градостроительной документацией и менять вид разрешенного использования»,— подчерк­нул Денис Ни.

Эксперт отмечает, что появление «Брусники» усиливает конкуренцию на рынке недвижимости Челябинской области. «Во-первых, они умеют строить премиальное жилье. Яркий пример — жилой дом „Кандинский“ в Екатеринбурге. Я так понимаю, что на Пушкина они нам хотят показать что-то подобное. Кроме того, они здорово строят жилье комфорт-класса, применяя большое количество инноваций в области архитектуры, устройства среды, конструктивных решений, внешнего облика. Поскольку „Брусника“ строит во всех сегментах, кроме, может быть, откровенного эконома, то они составят конкуренцию всем челябинским компаниям, заставляя их двигаться вперед и развиваться»,— рассказал Денис Ни. По его мнению, на приобретенном участке вероятнее всего построят жилье класса комфорт-плюс.

Управляющий партнер консалтинговой компании IBC Global Станислав Ахмедзянов отмечает, что в соответствии с регламентами на участке можно построить до 640 тыс. кв. м жилья, однако девелоперу необходимо изменить вид разрешенного использования. По оценке эксперта, стоимость участка могла составить от 550 млн до 1,2 млрд руб. «Новые торговые комплексы сейчас все равно никому не нужны. При строительстве жилья важно учесть градостроительный баланс территории: построить школу, садики, больницу и иные общественные пространства. Вопрос также заключается в обеспеченности ресурсами и ге­ологии земельного участка. Можно ли туда провести необходимое количество электричества, водоснабжения, тепла и насколько затраты будут экономически оправданы? Кроме того, есть ли там нормальная развязка, разворот для возвращения в город, либо возможность обустройства светофорного объекта. Главный вопрос заключается в том, дадут ли власти Сосновского района строить на участке жилье»,— говорит Стани­слав Ахмедзянов.

Ольга Воробьева