«Брусника» купила проект застройки в Подмосковье за несколько миллиардов

Уральская девелоперская компания «Брусника» приобрела у ГК «Самолет» часть проекта «Рублевские кварталы» в деревне Лайково в подмосковном Одинцово. По информации «Ъ», стоимость сделки оценивается в 3,5-6 млрд руб.

В пресс-службе «Брусники» рассказали, что застройщик планирует построить в Лайково семь домов на участке 10,7 га, при этом строительством социальной инфраструктуры компания будет заниматься вместе с «Самолетом». Согласно оценке экспертов, «Брусника» сможет построить на этой территории около 300 тыс. кв. м жилья. Продажа проекта связана с желанием ГК «Самолет» снизить корпоративную долговую нагрузку за счет реализации части своего портфеля — ранее застройщик уже продал «Бруснике» свой проект «Квартал Герцена» в Бирюлево на юге Москвы.

Напомним, «Брусника» завершила расселение и выкуп жилья в Екатеринбурге на Уралмаше в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Около 600 человек переехали из ветхого жилья. В квартале ул. Донбасская — пер. Черниговский — пер. Суворовский построят дома с полузамкнутыми блоками переменной высотности и детский сад.

Ирина Пичурина