В Белгороде 1,7 тыс. человек отселили на время извлечения боеприпаса

В Белгороде продолжают работы по извлечению найденного накануне боеприпаса. Были отселены более 1,7 тыс. человек, в пункте временного размещения находятся около 50 жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Работы ведут на участке улицы Губкина (от Спортивной до Буденного), в этом месте перекрыто движение транспорта. На месте развернут оперативный штаб администрации города. Также прибыли специалисты МЧС и взрывотехники Минобороны, задействована тяжелая техника, рассказал господин Гладков.

Пострадавших нет. Оперативные и городские службы накануне провели поквартирный обход. По данным Минобороны РФ, ночью над территорией региона сбили один беспилотник, обошлось без жертв.