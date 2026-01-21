В Белгороде нашли воронку от боеприпаса

В Белгороде на улице Губкина обнаружена воронка от боеприпаса, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Пострадавших и жертв нет, однако жителей близлежащих домов временно вывезут в безопасное место.

По его словам, оперативные и городские службы проводят поквартирный обход и организуют вывоз жильцов. На месте происшествия работают все экстренные службы.

За прошедшие сутки восемь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам не менее чем 78 беспилотников и 27 боеприпасов. Погибли три человека, в том числе помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков. Еще двое мирных жителей получили ранения. Повреждены 14 автомобилей и два частных дома.