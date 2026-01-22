Силы ПВО за ночь сбили над Россией 31 БПЛА

В период с 20:00 мск 21 января до 7:00 22 января средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 31 беспилотник, сообщило Минобороны РФ. По его данным, четыре беспилотника сбили над Волгоградской областью, по три — над Крымом и Ростовской областью, два — над Брянской областью, по одному — над Белгородской областью и Краснодарским краем.

В Ростовской области отразили атаку БПЛА в Чертковском районе, информации о пострадавших и разрушениях нет. В Брянской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.