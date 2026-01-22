На Дону разрыв цен на новостройки и новое вторичное жилье составил 20%

В Ростове-на-Дону средняя цена квадратного метра в готовых новостройках на начало 2026 года составила 129,9 тыс. руб., что на 20% выше, чем в новом вторичном жилье от инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба «Циан».

Для сравнения аналитики использовали предложения от застройщиков в уже сданных домах и квартиры от инвесторов в домах 2023–2025 годов постройки. В 23 из 35 случаях готовые новостройки оказались дороже новой вторички. Максимальный разрыв цен зафиксирован в Самаре и Калининграде — до 40%.

Обратная ситуация сложилась в 12 городах, в них выгоднее приобретать жилье у инвесторов. Наиболее заметная разница в ценах отмечена в Ростове и Ставрополе, где разрыв цен составил 20 и 15% соответственно.

Аналитики отмечают, что за год стоимость вторичного жилья выросла на 11%, тогда как готовые новостройки подорожали на 10%, что и привело к уменьшению разницы в ценах между этими сегментами.

Наталья Белоштейн