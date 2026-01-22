Половина работающих жителей Ростова предпочитает командный успех личному

В Ростове каждый второй опрошенный работающий горожанин ориентирован на успех всего коллектива, 40% респондентов хотели бы выделяться на фоне коллег. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Мужчины чаще женщин отмечали значимость личных достижений (44% против 36% соответственно).

С возрастом у респондентов увеличивается стремление к командному успеху и уменьшается желание выделяться среди коллег. Однако с ростом уровня дохода наблюдается противоположная тенденция: чем выше зарплата, тем меньше значение имеют индивидуальные достижения и больше — коллективные.

Аналитики объясняют эту динамику тем, что среди горожан, зарабатывающих от 150 тыс. руб. в месяц, больше руководителей.

Наталья Белоштейн