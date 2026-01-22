Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновили в 6:37 мск после кратковременного ограничения. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ранее, в 6:05, проезд по мосту временно перекрывали в рамках действующих мер безопасности. В период приостановки движения находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и строго следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Восстановление движения произошло в штатном режиме, без дополнительных ограничений для автомобилистов. Транспортный поток был запущен после завершения необходимых процедур и оценки обстановки. Официальные службы напомнили, что при введении подобных мер приоритетом остается обеспечение безопасности участников дорожного движения и персонала объекта.

Ранее сообщалось, что в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По имеющейся информации, восемь БПЛА были нейтрализованы над территорией Краснодарского края, шесть — над акваторией Азовского моря, два — над акваторией Черного моря и один — над территорией Республики Крым.

Мария Удовик