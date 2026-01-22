В Чертковском районе Ростовской области отразили атаку БПЛА
В ночь на 22 января в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожены БПЛА в Чертковском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как отметил глава региона, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», днем и вечером 21 января над акваторией Азовского моря дежурными средствами ПВО уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.