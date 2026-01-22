На портовом терминале в поселке Волна ликвидировали открытое горение резервуара

На территории портового терминала в поселке Волна Темрюкского района ликвидировали открытое горение одного из резервуаров с нефтепродуктами. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Очаг возгорания еще на одном резервуаре полностью потушен, в то время как специалисты продолжают работы по ликвидации пожара на двух оставшихся емкостях. Всего в результате атаки беспилотных летательных аппаратов вечером 21 января повреждения получили четыре резервуара.

Для устранения последствий происшествия группировка сил и средств была существенно усилена. В настоящее время к тушению привлечены 208 человек и 51 единица техники, включая подразделения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Работы ведутся в круглосуточном режиме с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее в оперативном штабе региона уточнили, что число погибших в результате атаки на портовые терминалы увеличилось до трех человек, еще восемь получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы с травмами средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. По поручению губернатора Краснодарского края при необходимости предусмотрена возможность их перевода в медицинские учреждения краевого центра, в том числе с учетом логистики через Сочи.

Как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, Краснодарский край вторые сутки подвергается массированной атаке на гражданские объекты и инфраструктуру. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что ликвидация последствий происшествия находится под контролем краевых властей и экстренных служб.

Мария Удовик