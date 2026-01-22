Министр иностранных дел Дании: не будет такого, чтобы США владели Гренландией

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен прокомментировал последние новости о договоренностях США и НАТО по Гренландии. Несмотря на то, что последние заявления господина Трампа снизили градус напряженности, министр считает, что желание Белого дома завладеть островом не исчезло.

«Совершенно очевидно, что у него все еще есть амбиции, которые мы не можем удовлетворить»,— сказал он в эфире телеканала TV Avisen (цитата по DR).

Ларс Лёкке Расмуссен добавил, что не будет вести переговоры с президентом Дональдом Трампом о передаче Гренландии США. Также министр отреагировал на слова господина Трампа о том, что политик должен «сказать в лицо» свою позицию о Гренландии. «Я с удовольствием скажу это ему в лицо. Я и раньше говорил ему в лицо другие вещи. Думаю, с этим я вполне справлюсь... Не будет такого, чтобы Соединенные Штаты владели Гренландией. Это недопустимо»,— сказал он.

При этом министр, несмотря на ситуацию вокруг Гренландии, назвал Данию ближайшим союзником Соединенных Штатов, и заявил, что США — это больше, чем один президент. Он напомнил, что 5 статья НАТО о коллективной обороне была задействована один раз в истории — после террористических актов 11 сентября 2001 года, произошедших в США. «И тогда Дания была рядом с первого дня. Именно поэтому мы вошли в Афганистан и понесли, с учетом численности населения, такие же большие потери, как и американцы»,— сказал он.

Накануне Дональд Трамп заявил, что он согласовал с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте рамки соглашения по Гренландии. Он объявил, что отказывается от ранее озвученных угроз ввести 10-процентные пошлины на товары европейских стран.