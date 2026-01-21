Трамп: США не будут применять силу для присоединения Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на наличие необходимых ресурсов, он не намерен присоединять Гренландию силовым путем. Американский лидер выступил за немедленное начало переговоров о покупке острова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Я прошу Гренландию и все права собственности. Нельзя защищать территорию, которая вам не принадлежит»,— сказал американский президент во время выступления в Давосе. «Этот огромный, незащищенный остров на самом деле является частью Северной Америки, расположенной на северной границе Западного полушария. Это наша территория»,— подчеркнул Дональд Трамп.

По его словам, США годами помогали НАТО, обеспечивая оборонноспобность альянса, хотя не все страны альянса вкладывали достаточно средств на эти цели. Теперь, сказал Дональд Трамп, Соединенные Штаты просят только одного: получить Гренландию.

Лусине Баласян