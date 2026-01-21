Количество погибших после атаки на терминалы в поселке Волна выросло до 3 человек
Число погибших в результате атаки на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района увеличилось до трех человек, количество пострадавших — до восьми, сообщили в оперштабе региона, уточнив данные о последствиях удара. Все пострадавшие госпитализированы с травмами средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. По поручению губернатора Краснодарского края при необходимости раненых готовы перевезти в лечебные учреждения краевого центра.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как ранее заявлял губернатор Вениамин Кондратьев, Краснодарский край вторые сутки подвергается массированной атаке по гражданским объектам и инфраструктуре. Вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна. По первоначальной информации, погибли сотрудники предприятия, несколько человек получили ранения. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших.
На территории терминалов возник пожар — загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе подразделения МЧС России.