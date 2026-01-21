Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Спустя четыре часа проезд по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя почти четыре часа после введения временных ограничений. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация», отметив, что проезд открыт в штатном режиме.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О перекрытии стало известно в 18:30 по московскому времени. В период действия ограничений водителей, находящихся на переправе и в зоне досмотра, призывали сохранять спокойствие и строго следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

После возобновления движения ограничения были сняты, а транспортный поток начал восстанавливаться. Специалисты продолжили работу в установленном порядке, обеспечивая безопасность и контроль на подъездах к мосту.

Водителям рекомендуется учитывать обновленный режим работы переправы, соблюдать требования транспортной безопасности и ориентироваться на официальные сообщения профильных служб при планировании поездок.

Мария Удовик

