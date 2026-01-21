Наставник «Локомотива» об игре с минским «Динамо»: была атмосфера плей-офф

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли назвал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ заслуженной, а игру обеих команд — хорошей. Свою оценку он дал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что матч 21 января завершился со счетом 2:1 в пользу «Локомотива». Все три шайбы были забиты в третьем периоде, причем победная — нападающего ярославцев Егора Сурина — за полминуты до финальной сирены.

«Была атмосфера плей-офф, больше спасибо болельщикам за яростную поддержку. Соперник повел в счете, но нам сразу удалось сравнять. Хорошо отработало меньшинство, здорово сыграл Исаев (вратарь — прим. «Ъ-Ярославль») — выручал команду. В концовке Сурин забил свой гол. "Динамо" — классная команда, как и мы, начиная с состава. Очень заряженная, с ними всегда напряженная борьба, потому что сходятся равные соперники»,— сказал Боб Хартли.

Оба гола «Локомотива» забили вернувшиеся в состав хоккеисты: Сурин пропустил месяц из-за травмы, Каюмов — прошлый матч из-за рождения дочери. Как заметил наставник ярославской команды, не первый раз игроки, ставшие накануне отцами, забивают голы.

«Шалунов оформил дубль после рождения дочери (в декабре 2025 года — прим. «Ъ-Ярославль») . Естественно, это два очень важных игрока для команды (Сурин и Каюмов — прим. «Ъ-Ярославль»), особенно при игре в атаке. Была дополнительная энергия, чувствовалась хорошая атмосфера в раздевалке и на лавке. Сурин все время травмы много работал, катался. Легче вернуться в игру после травмы верхней части тела, потому что есть возможность кататься»,— прокомментировал наставник.

Журналисты попросили главного тренера рассказать, почему с возвращением Сурина не была возвращена тройка с Радуловым и Ивановым. Вместо Иванова в звене играл Шалунов. Главный тренер пояснил, что пробует разные варианты перед плей-офф. По этой же причине планируется ротация.

«Скорее всего, в ближайшее время будет ротация, потому что плей-офф не так далеко, и нужно всем дать возможность проявить себя и понять, с кем заходить в главные игры»,— поделился Боб Хартли.

25 января ярославский «Локомотив» встретится со «Спартаком» в Москве.

По состоянию на 21 января «Локомотив» занимает второе место на Западе и пятое — в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 65 очками.