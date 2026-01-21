Егор Сурин принес «Локомотиву» победу над минским «Динамо»
Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч в Ярославле завершился со счетом 2:1.
Фото: ХК «Локомотив»
Первые два периода прошли без заброшенных шайб и всего с тремя удалениями: два на счету хозяев льда. На третьей минуте третьего игрового отрезка команды обменялись шайбами с разницей в 20 секунд: отличились Никита Пышкайло («Динамо») и Артур Каюмов («Локомотив»). Победу ярославской команде принес нападающий Егор Сурин: он забил за полминуты до конца матча с передачи Александра Радулова.
25 января ярославский «Локомотив» встретится со «Спартаком» в Москве.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что Егор Сурин был сегодня исключен из списка травмированных, в котором находился чуть меньше месяца.